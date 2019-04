Il Circolo dei Soci Euralcoop ospiterà domani 24 aprile, Emanuele Biggi, noto fotografo e naturalista, da 6 anni presentatore della popolare trasmissione Geo su Rai 3.

Emanuele Biggi è un naturalista genovese con un dottorato in Scienze Ambientali Marine. E’ fotografo di conservazione, attualmente unico membro italiano della International League of Conservation Photographers e comunicatore scientifico, specializzato nello studio degli animali, soprattutto i più insoliti e meno conosciuti, come rane, ragni, insetti e lucertole.

La fotografia lo ha portato a intraprendere viaggi e spedizioni in tutto il mondo in cerca di soggetti e paesaggi da ritrarre per i suoi articoli.

Si occupa di conservazione della Natura e collabora abitualmente con riviste di settore anche internazionali.

In televisione è da sei stagioni conduttore assieme a Sveva Sagramola del celebre programma di ambiente e natura “GEO” (ex-Geo&Geo) in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 su Rai3.

Come divulgatore ha collaborato con molti festival ed eventi come il Festival della Scienza di Genova (di cui è stato membro del comitato scientifico).

E’ ideatore e curatore di svariate mostre fotografiche e scientifiche tra le quali “Predatori del Microcosmo”, “Zanne, corazze e veleni” (11 edizioni in diverse città italiane, con una media di 10.000 visitatori ogni edizione), “Meet your Neighbours” (tre edizioni compresa quella del MUSE a Trento nel 2014).

Nel 2014 è stato invitato a esporre al Museo de la Naciòn di Lima (Peru) con la mostra fotografica a tema “Micromundos”.

Da febbraio 2018 fino al 2 settembre 2018 ha esposto a Genova la mostra scientifica “Kryptòs”, ideata in collaborazione con Francesco Tomasinelli, dedicata al mimetismo animale.

E’ stato premiato da vari concorsi fotografici importanti, come il Wildlife Photographer of the Year ed altri.

Nel 2016 è stato professore a contratto presso l’Università di Genova per un corso di Divulgazione Naturalistica ed ha tenuto svariati seminari in diverse città italiane (Varese, Genova) e docente al Master di Secondo Livello Master CNNAAP a Roma nel 2018.

Il 1 dicembre 2017 è stato pubblicato il suo libro fotografico-divulgativo “Predatori del Microcosmo”, scritto assieme a Francesco Tomasinelli, edito da Marson Editore.