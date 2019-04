Il comune di Carbonia è in lutto per la scomparsa di don Giampiero Garau.

«Oggi è una giornata di grave lutto per la città di Carbonia e, in particolar modo, per la frazione di Bacu Abis. Ci ha lasciato Don Giampiero Garau, il parroco della Parrocchia Santa Barbara di Bacu Abis – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale –. La sua scomparsa ci addolora fortemente. La città di Carbonia perde una persona che si è sempre contraddistinta per il suo attivismo, la sua tenacia e determinazione, per l’amore verso i fedeli e per il suo fare instancabile a favore della nostra comunità.»

«Il sindaco Paola Massidda e l’intera Amministrazione comunale – conclude la nota – si stringono attorno ai familiari di don Giampiero Garau, a cui esprimono sentite condoglianze. Riposa in pace don Garau.»

