Il comune di Carbonia ha avviato un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per la concessione in uso di un immobile da destinare al servizio di Info Point comunale.

Il comune di Carbonia ha avviato un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per la concessione in uso di un immobile comunale da destinare al servizio di Info Point comunale e ad attività culturali per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

La concessione in uso riguarda l’immobile di proprietà comunale situato in piazza Roma n. 16, unitamente a una sala situata al piano terra presso la Torre Littoria.

«Il nostro obiettivo è dotare la città di Carbonia di un’attività continuativa di promozione turistico-culturale attraverso uno sportello dedicato all’informazione e all’accoglienza dei turisti, un servizio di front office e di distribuzione di materiale promozionale sul nostro patrimonio storico, archeologico e culturale», ha affermato il sindaco Paola Massidda.

La procedura prevede l’affidamento diretto previa indagine esplorativa ad evidenza pubblica. Nello specifico, è richiesto l’assolvimento dei seguenti servizi: raccolta e distribuzione di materiale turistico informativo e promozionale; promozione di “pacchetti turistici” in grado di valorizzare la storia della città di Carbonia; formazione per gli operatori turistici; cura dei rapporti con promotori culturali, con le comunità di sardi all’estero e le città gemellate con Carbonia; implementazione del turismo scolastico comunale, provinciale, regionale e nazionale; collaborazione con gli Istituti scolastici nei progetti di alternanza scuola-lavoro.

I soggetti interessati sono invitati a presentare manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante entro le ore 12.00 del 9 maggio 2019.

