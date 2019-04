Il comune di Carbonia ha deciso di affidare in concessione la gestione della Sala prove musicali di Is Gannaus.

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per mercoledì 17 aprile, alle ore 12.00.

Il comune di Carbonia ha deciso di affidare in concessione la gestione della Sala prove musicali situata nel locale di proprietà comunale presso la frazione di Is Gannaus. A tal fine, è stata bandita la procedura di manifestazione di interesse per individuare i soggetti a cui potrà essere concessa la struttura.

