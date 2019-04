Il comune di Carbonia potenzia la dotazione di impianti di illuminazione pubblica in città. Nei giorni scorsi sono stati posizionati 15 nuovi pali della luce a led nei parcheggi di via Dalmazia – fronte uffici ATS – e 6 in via Tintoretto, nella frazione di Is Gannaus, dove a breve i tecnici della Zephyro procederanno anche all’installazione di 12 nuovi corpi illuminanti in via Grosz.

«Grazie alla posa dei nuovi impianti, due importanti aree della città verranno adeguatamente illuminate, garantendo una maggiore sicurezza per tutti coloro che vi abitano e vi si recano», ha detto il sindaco Paola Massidda. «Questi lavori si inseriscono nell’ambito di un ampio piano di interventi messo in campo dall’Amministrazione comunale in tutto il territorio cittadino e nelle sue frazioni – ha aggiunto l’assessore dei Lavori pubblici e dell’Ambiente Gian Luca Lai -. Alla sostituzione degli obsoleti e poco performanti corpi illuminanti (prevalentemente a vapori di sodio) e di 200 vecchi pali, si aggiunge l’installazione di nuovi pali della luce nelle vie Collodi (n. 12 pali in luogo dei 10 esistenti) e Leonardo da Vinci (17 nuovi pali in luogo dei 12 esistenti).»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments