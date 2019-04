Il Consiglio regionale ha ricordato la figura dell’ex presidente Salvatorangelo Mereu, scomparso la notte scorsa, all’età di 84 anni.

Il presidente del Consiglio regionale, in apertura della seduta convocata per celebrare Sa Die de sa Sardigna, ha ricordato la figura di Salvatorangelo Mereu, ex presidente nei primi due anni della X legislatura, dal 17 luglio 1989 al 26 novembre 1991, scomparso la notte scorsa, all’età di 84 anni.

