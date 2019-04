Il Consiglio regionale si riunirà domani mattina, alle 10.00. E’ ancora incerta l’ufficializzazione dei sette nuovi assessori.

Il Consiglio regionale si riunirà domani mattina, alle 10.00. All’ordine del giorno della terza seduta della XVI legislatura, sono previsti l’insediamento del presidente Michele Pais (eletto nella seconda seduta) e l’elezione dell’Ufficio di Presidenza (due vicepresidenti, tre Questori e un Segretario). L’Ufficio di Presidenza, con esclusione del Presidente, resta in carica 30 mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

A poche ore dalla riunione del Consiglio, non sono stati ancora sciolti gli ultimi nodi sulla scelta dei 7 assessori che mancano all’appello per il completamento della Giunta, al momento in carica con soli cinque componenti oltre al presidente Christian Solinas. E non è ancora certo neppure che domani il presidente riesca ad ufficializzare l’organico completo dell’Esecutivo.

