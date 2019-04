Il neo consigliere regionale Fabio Usai s’è dimesso dal Consiglio comunale di Carbonia. Gli subentra Nino Spanu.

Fabio Usai, neo consigliere regionale eletto nella lista del Partito Sardo d’Azione con 3.354 preferenze, si è dimesso stamane, con decorrenza immediata, dalla carica di consigliere comunale del comune di Carbonia (a tre giorni dall’insediamento del Consiglio regionale della XVI legislatura, fissato per giovedì 4 aprile). Fabio Usai era alla terza consiliatura, eletto il 5 giugno 2016 con 867 preferenze nella lista del Partito dei Sardi (fino ad oggi nel gruppo Misto). Al suo posto, nella prossima riunione, entrerà in Consiglio comunale, Nino Spanu, primo dei non eletti nella lista del Partito dei Sardi, con 193 preferenze. Per Nino Spanu si tratta di un ritorno nel Consiglio comunale di Carbonia.

