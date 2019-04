Il passaggio di consegne tra il presidente uscente Gianfranco Ganau (Pd) ed il neo eletto Michele Pais (Lega).

In un clima cordiale e sereno, il primo presidente del Consiglio della storia dell’Autonomia sarda, eletto nelle liste della Lega, ha salutato negli uffici del sesto piano del palazzo di via Roma a Cagliari, dirigenti e collaboratori e non si è sottratto alle domande dei giornalisti.

