Il sogno di tanti oggi potrebbe diventare una realtà, grazie a The Music Road, il progetto Travel For Fans che, in collaborazione con Maurizio Faulisi, il celebre “Dr. Feelgood” di Virgin Radio, vuole compiere nel prossimo mese di agosto (dal 6 al 23).

La vacanza più musicale che possa esistere, là in quelle terre del profondo Sud degli USA dov’è nata più di cento anni fa. Atlanta, Macon, Montgomery, New Orleans e, poi, Clarksdale, Memphis, Helena e Memphis, quindi Nashville, Lynchburg e Chattanoga in un tuffo nel blues, nel soul, nel country e nel rock’n’roll e nell’affascinante mondo della cultura e dei diritti civili del Deep South, attraverso Stati fondamentali come Georgia, Alabama, Louisiana, Mississippi e Tennessee.

