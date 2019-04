Intesa tra Riformatori sardi e Fortza Paris su 6 punti programmatici dell’azione della Giunta Solinas.

1. Portare avanti la battaglia per il reinserimento del principio di Insularità in Costituzione (la proposta di legge è attualmente ferma in Commissione Affari Costituzionali del Senato), modificando l’articolo 119 della Carta, inserendo dopo il quinto comma il seguente: «Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità e dispone le misure necessarie a garantire una effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili».

Live Translation

Contatore Visite 3123 Oggi:

Oggi: 3297 Ieri:

Ieri: 27039 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 32 Utenti attualmente in linea: