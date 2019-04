La cagliaritana Yara Espis si è laureata campionessa mondiale di apnea battendo il record del mondo di DNF, apnea dinamica senza attrezzi (rana subacquea), categoria Cmas. Con la sola forza delle braccia e delle gambe la giovanissima apneista in forza alla società cagliaritana Up-Nea (nata dalla BlueWorld) ieri si è spinta per 173,3 metri, trattenendo il fiato per 3’40” nella piscina Trecate di Torino, dove si stanno svolgendo i Campionati italiani primaverili di apnea dinamica, organizzati dalla società H2To.

