La Camera di Commercio di Nuoro ha pubblicato un bando teso a promuovere l’iscrizione delle imprese nel Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro.

La Camera di Commercio di Nuoro intende promuovere l’iscrizione delle imprese nel Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro e incentivare l’inserimento di giovani studenti in Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro). La CCIAA di Nuoro intende inoltre assumere un ruolo attivo nella promozione di tali attività, avvicinando le imprese che si rendono disponibili ad ospitare i percorsi, contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale e riconoscere loro un voucher.

La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Camera di Commercio di Nuoro per il bando è pari a 18.526,00 euro. Le risorse saranno assegnate con procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, pervenute esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@nu.legalmail.camcom.it, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Possono presentare domanda per ottenere i voucher previsti dal presente Bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI) aventi sede nel territorio di competenza della CCIAA di Nuoro, iscritte al Registro Nazionale di Alternanza Scuola-Lavoro e che abbiano ospitato uno o più studenti per lo svolgimento dei percorsi (della durata minima di 40 ore ciascuno) che dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra il 1/01/2019 e il 30/11/2019.

La richiesta del voucher può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando sino al 30/11/2019.

