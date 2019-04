La Confesercenti Provinciale di Cagliari, tramite il proprio Ente Bilaterale, organizza gratuitamente i corsi di formazione obbligatori per la sicurezza sul lavoro, al fine di permettere ai propri associati di essere in regola relativamente a tutte le incombenze previste dalla legge.

Sono in programma per il mese di aprile e maggio una serie di attività corsuali, riguardanti il corso di RSPP, addetto antincendio, addetto al primo soccorso e la formazione generale e specifica per i dipendenti.

Per conoscere il calendario e le modalità di iscrizione è possibile recarsi presso la sede di Cagliari, in Via Cavalcanti 30, o contattare la dott.ssa Scanu o la dott.ssa Zara al n. 070 402370, o il sito internet www.confesercenticagliari.it .