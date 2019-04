La Giunta regionale ha deciso di resistere in giudizio nei ricorsi della Presidenza del Consiglio presso la Corte Costituzionale contro la legge di stabilità 2019.

Il presidente della Regione, Christian Solinas ha riunito stasera a Villa Devoto la Giunta regionale. Tra i diversi provvedimenti approvati – tutti afferenti all’area legale – le delibere per resistere in giudizio nei ricorsi proposti dalla presidenza del Consiglio dei ministri presso la Corte Costituzionale avverso la legge regionale 48/2018 “Legge di stabilità 2019” e avverso la legge regionale 49/2018 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”. Tali costituzioni in giudizio – che si inseriscono nel filone della “vertenza entrate” – rappresentano la volontà della Regione di tutelare la pienezza delle proprie competenze statutariamente e costituzionalmente sancite.

