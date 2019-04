La Sala “Rita Lepori” di via Isonzo 3, a Iglesias, ospiterà il 10 maggio il 5° convegno dell’associazione Unione Avvocati della Sardegna.

La Sala “Rita Lepori” di via Isonzo 3, a Iglesias, ospiterà il 10 maggio, dalle ore 16.00, il 5° convegno dell’associazione Unione Avvocati della Sardegna, organizzato, in particolare, per i Colleghi delle ex Sezioni Distaccate di Iglesias e Carbonia.

“Rapporti di colleganza, divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega e disposizioni deontologiche in materia di diritto di famiglia e dei minori”, con interventi programmati da parte degli avvocati Andrea Loi, Umberto Cossu, Fabio Basile, Michela Sorgia, Marina Bardanzellu. Presiede e modera l’avv. Monica Pinna.

Il corso, dedicato agli avvocati e praticanti abilitati, è aperto a tutti gli iscritti all’Albo, sino ad esaurimento dei posti disponibili. L’evento è stato accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari e la partecipazione consentirà di acquisire n° 3 crediti formativi in materie obbligatorie, validi ai sensi del vigente Regolamento Formazione Continua CNF. La partecipazione è gratuita.

La prenotazione potrà avvenire a mezzo e-mail indirizzata a unioneavvocatisardegna@gmail.com , inserendo nell’oggetto la parola iscrizione convegno 10.05.19, nel corpo del messaggio, nome, cognome e Foro d’appartenenza. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 9/05/19 e le iscrizioni saranno accettate secondo la priorità di ricevimento. La Segreteria provvederà a comunicare direttamente agli interessati a mezzo e-mail l’accettazione delle prenotazioni, alla quale verrà allegato l’attestato di partecipazione, da stampare, compilare e far vidimare nell’occasione del Convegno, all’entrata ed all’uscita, ai fini del conseguimento dei crediti formativi.

