L’Aou di Sassari ha pubblicato un avviso per la ricerca di sponsor interessati a sostenere le attività programmate per la “Giornata mondiale per l’igiene delle mani”.

Una campagna per sensibilizzare operatori, degenti e cittadini sull’importanza dell’igiene delle mani in ospedale. È quella che, a breve, sarà messa in campo dall’Aou di Sassari grazie all’azione della Direzione igiene e controllo delle infezioni ospedaliere che il 6 maggio aderirà alla “Giornata mondiale per l’igiene delle mani”. L’evento potrà essere sponsorizzato da aziende, operatori economici e altri soggetti, pubblici o privati, che potranno presentare una propria offerta.

Per questo motivo sul sito web dell’Aou di Sassari (sezione Avvisi) è stato pubblicato un avviso-invito per la presentazione di un’offerta di sponsorizzazione per la giornata di informazione e sensibilizzazione sull’igiene delle mani per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.

L’obiettivo dell’Aou è far crescere l’adesione per l’igiene delle mani, da parte del personale sanitario coinvolto nell’assistenza, degli studenti universitari che svolgono la propria formazione nei reparti ospedalieri, dei degenti e dei cittadini che ogni giorno si recano in ospedale a far visita ai loro cari ricoverati.

«Soltanto in questo modo – spiega Paolo Castiglia, direttore della struttura Direzione igiene e controllo delle infezioni ospedaliere – è possibile accrescere la consapevolezza sui benefici che derivano dal lavaggio delle mani, sia in termini di riduzione delle infezione correlate all’assistenza che in relazione alle criticità che derivano dal fenomeno dell’antimicrobico resistenza.»

Per la giornata del 6 maggio quindi la struttura complessa Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere, in collaborazione con la scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva, allestirà appositi punti informativi agli ingressi dei presidi ospedalieri. Qui gli operatori sanitari saranno a disposizione dei cittadini per fornire chiarimenti sull’importanza di questa pratica e sul suo utilizzo nella quotidianità della vita sociale e dell’assistenza sanitaria. Parallelamente saranno organizzate una sfida creativa, alla quale parteciperanno gli studenti dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e una premiazione del reparto ospedaliero più performante nell’adesione all’igiene delle mani.

Per aderire all’invito aziende e soggetti interessati potranno consultare l’avviso e seguire le istruzioni indicate.