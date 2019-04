L’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, ha incontrato questa mattina ad Oristano il personale medico del 118 in servizio nell’isola. All’incontro, che si è tenuto nella sede dell’Ordine dei medici, hanno partecipato anche il consigliere regionale Annalisa Mele ed il deputato Guido De Martini, membro della commissione Sanità della Camera.

«In vista del tavolo delle emergenze convocato per il 30 aprile – spiega l’assessore Mario Nieddu – è stata l’occasione per realizzare un focus specifico su una categoria che svolge un servizio imprescindibile sul territorio.»

Fra le preoccupazioni degli operatori emerse nel corso dell’incontro, la carenza di personale per la copertura dei turni (43 le unità mancanti) e il futuro del servizio nell’isola.

«Ci siamo attivati immediatamente per dare una risposta agli operatori – ha detto l’assessore Mario Nieddu – ed abbiamo già individuato le risorse per la formazione, che ci permetterà di abilitare nuovo personale e coprire le carenze di organico. Per garantire l’aggiornamento del personale in servizio, invece, sono a disposizione 2,5 milioni di euro, già presenti nel bilancio di AREUS.»

