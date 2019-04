L’associazione culturale “Il Sestante “ di Trieste, sta organizzando la IV edizione del Premio internazionale d’arte contemporanea Lynx.

A questo Premio, nel 2018, hanno preso parte artisti appartenenti a cinquanta diverse nazioni, oltre a esponenti di tutte le regioni d’Italia, le cui opere sono state valutate da una giuria di professionisti internazionali.

Il premio si suddivide in quattro sezioni: pittura, fotografia, grafica e digital art, con un riconoscimento in denaro alle migliori opere – lo scorso anno per l’ammontare del valore di € 7.000,00 – vi è inoltre un premio Under 23 e 12 premi speciali espositivi.

Le opere dei vincitori saranno infatti presentate nell’ambito delle mostre organizzate dal premio che, in questa edizione, si terranno a Trieste, Torino ed Ajdovščina.

