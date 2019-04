«In questo modo – dice Pinella Bullegas .- per Pasqua e per la festa di Sant’Antioco ci sarà un’esplosione di colori!!!»

Nuova iniziativa dell’associazione “Sant’Antioco abbraccia il mare”, alla vigilia delle festività pasquali e della 660ª Festa di Sant’Antioco Martire, in programma dal 4 al 6 maggio. L’associazione guidata da Pinella Bullegas ha organizzato “Balconi e barconi fioriti”, con una barca posizionata nella via principale del paese.

Live Translation

Contatore Visite 505 Oggi:

Oggi: 2838 Ieri:

Ieri: 22775 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 28 Utenti attualmente in linea: