Le giovanissime del Rotaract club Sassari hanno donato due tiralatte alla Neonatologia e terapia intensiva dell’Aou.

Durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza dell’alimentazione dei piccoli con il latte materno, in particolare per i neonati patologici, prematuri e che alla nascita pesano meno di 1.500 grammi.

Hanno realizzato un progetto “Piccoli sorsi” per raccogliere fondi da destinare alla Neonatologia e terapia intensiva dell’Aou e, grazie al loro impegno, ieri mattina i giovani del Rotaract Club Sassari hanno portato i loro doni alla struttura di viale San Pietro. Due tiralatte professionali che saranno utili alle mamme dei piccoli ricoverati, due strumenti che consentiranno di migliorare l’alimentazione dei piccoli e la loro permanenza in ospedale.

Live Translation

Contatore Visite 321 Oggi:

Oggi: 2534 Ieri:

Ieri: 21936 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 10 Utenti attualmente in linea: