Le temperature inferiori alla media stagionale, hanno indotto il sindaco di Carbonia ad autorizzare l’accensione degli impianti termici fino a domenica 14 aprile,

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a limitare l’accensione alle ore più fredde e ricorda l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18 gradi più 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20 gradi più di 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici.

In data odierna, giovedì 11 aprile 2019, il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, ha emesso un’ordinanza con la quale autorizza – in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 – l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino a domenica 14 aprile 2019.

