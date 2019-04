La delusione è stata forte. L’eliminazione dalla Coppa Italia ad un passo dalla finale, ha lasciato tanto amaro in bocca in tutto l’ambiente biancoblu del Carbonia Calcio che dopo il pari con goal della partita di andata, disputata otto giorni fa ad Orroli, già intravedeva una nuova finale, in programma il 25 aprile sul campo del Centro federale di Sa Rodia, a Oristano, dove cercare di centrare finalmente l’ambita Coppa, sfuggita ai calci di rigore nel 2016 e nel 2018 e, più indietro nel tempo, sempre ai rigori, nel 2010 nella finale della Coppa Italia di Eccellenza.

