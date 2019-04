Lunedì 8 aprile, nell’Aula consiliare del comune di Bolotana, si terrà la festa finale del gioco-concorso “Viaggio sicuro. Viaggio allacciato”.

Per il secondo anno, l’Amministrazione comunale di Bolotana ha collaborato con il Comando Carabinieri e con le carrozzerie d’eccellenza del circuito nazionale Mio Carrozziere iscritte a Federcarrozzieri, nello sviluppo del progetto Viaggio sicuro. Viaggio allacciato.

Un gioco-concorso nel quale tutti i bimbi della nostra scuola elementare si sono cimentati con successo e con un entusiasmo che ha contagiato le loro famiglie.

In sole quattro settimane di gioco, i bambini hanno cambiato abitudini: nessuno più davanti nel sedile, tutti con apposita seduta e soprattutto, tutti vigili ed attenti affinché i loro genitori rispettassero le regole di sicurezza e di una buona educazione stradale.

Il gioco-concorso è durato quattro settimane durante le quali, gli allievi, supportati dalle loro instancabili docenti, hanno maturato una più profonda consapevolezza dell’importanza delle regole che impongono una guida sicura agli adulti ed un comportamento più attento da parte di chi viaggia in auto.

Ogni sforzo ed ogni traguardo va premiato. Così è stato. Tutti i bambini sono stati premiati ogni giorno con un riconoscimento di merito. Ogni settimana, il sindaco Annalisa Motzo, il comandante Antonio Laezza dei carabinieri di Bolotana, e Riccardo Deriu, coordinatore regionale del circuito Mio Carrozziere di Federcarrozzieri, hanno premiato con una medaglia di valore sempre maggiore i giovani concorrenti.

Ogni settimana una festa in ciascuna classe. Ogni settimana un progresso maggiore ottenuto. Ogni settimana una competenza educativa e didattica in più acquisita.

Lunedì 8 aprile la festa finale. Medaglia d’oro e diploma di viaggiatori sicuri aspettano ciascuno dei concorrenti. Per ciascuno un applauso per il risultato raggiunto ed i complimenti delle autorità della loro comunità, perché sperimentino che “comportarsi secondo le regole” premia, nella convinzione che questo sia un valore che, se acquisito già in giovane età, sia una “competenza” acquisita per la vita non solo per i nostri figli ma anche per la nostra comunità attuale e futura.

L’auspicio degli organizzatori è che tutta la comunità stringa intorno agli allievi ed alle bravissime maestre della Scuola Primaria di Bolotana.

L’appuntamento è per lunedì 8 aprile, alle ore 10.00. nell’aula consigliare.

