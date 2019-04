Marcia a pieno regime, a Calasetta, la macchina organizzativa della Sagra del Pilau, in programma dal 10 al 12 maggio prossimi.

La macchina organizzativa della Sagra del Pilau marcia a pieno regime: in vista della quinta edizione, che farà ritorno a Calasetta dal 10 al 12 maggio prossimi, si lavora senza sosta per assicurare la buona riuscita di una kermesse del gusto, concepita tuttavia anche come una manifestazione di intrattenimento e di valorizzazione delle attività commerciali e creative del territorio.

Proprio in quest’ottica, l’edizione imminente può vantare il ritorno di due iniziative che avevano riscosso un ottimo successo di pubblico negli appuntamenti passati: l’Area Expo ed il trenino turistico.

L’Area Expo, sperimentata per la prima volta lo scorso anno, sarà allestita nel cuore del centro tabarchino: «Abbiamo puntato nuovamente su via Umberto, strada pedonale e di antica costruzione – commenta Sergio Porseo, delegato comunale del Turismo, Pro loco e Comunicazione del comune di Calasetta – dalle 10.00 alle 20.00 di sabato e di domenica, la via ospiterà una cinquantina di gazebo di espositori, artigiani e hobbisti».

Per facilitare la collocazione degli stand e consentire agli organizzatori una disposizione razionale e ordinata delle strutture, sarà necessario contattare l’organizzazione al numero 347 4367140 per info e prenotazioni.

«Le richieste pervenute sono già numerose – segnala Sergio Porseo – speriamo di poter garantire uno spazio per tutti coloro che desiderano prendere parte all’iniziativa: crediamo fortemente che la consacrazione di un intero spazio, peraltro di pregio visto l’aspetto caratteristico di via Umberto, sia un’ottima occasione per espositori e hobbisti, nonché una bella esperienza per i visitatori.»

Grande ritorno, poi, del trenino turistico: proposto nell’edizione di due anni fa, attraverserà le vie di Calasetta durante i giorni della Sagra, garantendo un tour ideale per ammirare gli scorci del paese. «Si partirà da piazza Principato di Monaco per arrivare alla Cantina Sociale all’entrata del paese – annuncia Kicco Mercenaro, assessore comunale dello Sport e dei Servizi Tecnologici – alla luce del grande apprezzamento di pubblico ottenuto nell’edizione 2017, siamo certi che il trenino spopolerà».

Impegno, programmazione e varietà di iniziative: «La Sagra del Pilau è cresciuta di anno in anno – conclude Kicco Mercenaro – offrire sempre di più è per noi una sfida e al tempo stesso un dovere verso chi ha premiato un evento concepito per riconoscere dignità alla nostra tradizione culinaria e culturale».

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments