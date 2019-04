Martedì 16 aprile, nella Sala Astarte della Grande Miniera di Serbariu, si terrà una giornata di studio gratuita sul tema dell’infortunistica stradale.

L’incontro è organizzato dall’Infopol in collaborazione con il comune di Carbonia. Si tratta di un convegno che consentirà di approfondire una tematica importante e delicata, in particolare alla luce della legge n. 41 del 2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato: l’omicidio stradale. In questo contesto l’organo di Polizia risulta investito di ulteriori responsabilità nelle attività concernenti il rilievo e la redazione degli atti relativi agli incidenti stradali.

