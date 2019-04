Martedì 9 aprile, a Iglesias, il Rotary Club consegnerà il tandem da competizione all’atleta Ilaria Meloni.

Domani, martedì 9 aprile, alle ore 18.00, nella sala Remo Branca del Municipio di Iglesias, a conclusione dell’iniziativa del Rotary Club di Iglesias partita in febbraio con il “Concerto per Ilaria”, il presidente del Rotary Daniele Riva e Luigi Mascia, presidente della Ciclistica Monteponi (che ha contribuito all’acquisto del tandem), consegneranno il tandem da competizione ad Ilaria Meloni, alla presenza delle autorità comunali e sportive.

