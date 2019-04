Missione compiuta! Il Cagliari ha vinto il confronto-salvezza con la Spal e con 36 punti la salvezza è a un passo.

Missione compiuta! Il Cagliari ha vinto il confronto-salvezza con la Spal con i goal di Paolo Faragò in avvio e quello decisivo di Leonardo Pavoletti, e con 36 punti ora è veramente ad un passo dal traguardo! Non è stata, come ampiamente previsto, una partita facile, ma il Cagliari l’ha interpretata bene, come fa quasi sempre in casa, e l’ha fatta sua con merito.

«E’ una vittoria importante ma che non ci assegna certo la salvezza matematica – ha detto a fine partita Rolando Maran -. Dietro stanno correndo tutte, quindi dobbiamo continuare a correre anche noi più forte che possiamo, senza fare calcoli. Tutto dipende da noi, dalle prestazioni, dal modo in cui affronteremo gli impegni. Oggi era la terza partita in pochi giorni, l’abbiamo finita in crescendo, è un segnale positivo. Il fatto poi di essere più vicini al decimo posto che non al terz’ultimo mi fa piacere, vuol dire che la classifica è migliorata, ma pensiamo prima a raggiungere la certezza della permanenza in A prima di fare altri discorsi.»

«Gli esterni hanno fatto bene – ha aggiunto il tecnico rossoblu -. Non è facile giocare contro la Spal se non riesci a dare ampiezza. I nostri due centrali si sono trovati spesso nell’uno contro uno con giocatori che conosco bene e che sono bravi ad andare via in velocità. Una buona gara da parte di tutti. Eravamo partiti benissimo, poi il rigore ci ha un po’ frenato; però abbiamo giocato un grande secondo tempo.»

«Nel prossimo turno giochiamo contro una delle squadre peggiori in questo momento, difficile da affrontare soprattutto a mezzogiorno: perché copre bene il campo e ti fa correre molto – ha concluso Rolando Maran -. Noi dobbiamo andare a Torino con la volontà di ottenere sempre il massimo: questa dev’essere la nostra mentalità.»