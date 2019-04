Nuovo sbarco di 8 migranti a Co’e Quaddus, nell’Isola di Sant’Antioco.

Nuovo sbarco di migranti a Co’e Quaddus, nell’Isola di Sant’Antioco. Poco dopo le 13.00 di oggi, i carabinieri della stazione di Sant’Antioco, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno rintracciato 8 clandestini, tutti maschi, adulti ed in apparenti buone condizioni fisiche e di salute, di nazionalità algerina. I migranti sono stati intercettati mentre a piedi percorrevano una stradina giungendo da “Turri”, dove si presume possano essere sbarcati poco prima da un natante non ancora individuato. Sul posto si è recato anche personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia, che unitamente ai Militari della Stazione di Sant’Antioco, al termine dei primi accertamenti, faranno trasportare i clandestini presso il centro di prima accoglienza di Monastir, per le ulteriori formalità di rito.

