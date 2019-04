Proseguono gli incontri con gli studenti delle scuole cittadine, all’interno delle iniziative rivolte ad una promozione della cittadinanza attiva e dell’educazione civica tra i giovani.

Oggi tre classi quinte dell’IPIA “Galileo Ferraris” di Iglesias, hanno incontrato, nella Sala Remo Branca, il sindaco Mauro Usai e l’assessore delle Politiche sociali e giovanili Angela Scarpa.

Gli studenti delle classi 5ª A SC (Servizi Commerciali), 5ª A AT (Accoglienza turistica) e 5ª A MAT (Manutentori ed assistenti tecnici), accompagnati dai docenti Graziella Fanais, Eloisa Fanni e Salvatore Pilia, hanno avuto la possibilità di completare la propria formazione in materia di Cittadinanza e Costituzione, attraverso un incontro nel corso del quale si è discusso dell’ordinamento degli Enti locali, della pratica amministrativa e dell’esperienza politica come servizio verso la comunità.

«E’ di fondamentale importanza far acquisire agli studenti delle scuole le competenze in maniera attiva e partecipativa, attraverso un apprendimento non formale e per mezzo di incontri diretti con gli amministratori – ha spiegato l’assessore Angela Scarpa – nel corso dei quali approfondire le tematiche riguardanti l’educazione civica, con l’obiettivo di far avvicinare i giovani alla buona politica e di incentivare la loro partecipazione alla vita pubblica.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments