Poste Italiane assume diplomati in qualità di impiegati anche in Sardegna. Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola superiore. Candidatura entro il 30 aprile.

Nuove assunzioni sono previste da parte di Poste Italiane, questa volta però non si tratta di portalettere ma di impiegati, da inserire presso i propri Uffici Postali. I requisiti che i candidati devono possedere sono: Diploma di scuola superiore quinquennale. Le assunzioni saranno effettuate con orario di lavoro part time a tempo indeterminato. Le figure ricercate dovranno occuparsi della Promozione e vendita di prodotti e servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e normativa; fornire informazioni ai clienti in ottica di fidelizzazione e sviluppo. E’ possibile inviare la candidatura entro il 30 aprile 2019. Poste Italiane, attiva da oltre 150 anni, è la più grande azienda italiana operante nel settore della corrispondenza e della logistica e offre

