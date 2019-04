Riformatori sardi: «La scelta del candidato sindaco di Cagliari del centrodestra, avvenga a Cagliari».

I Riformatori sardi «invitano inoltre FdI a partecipare al secondo incontro sul programma del Centrodestra che si terrà nei primi giorni della settimana prossima, ritenendo fondamentale la condivisione del progetto sul futuro di Cagliari in attesa della scelta del candidato che verrà ritenuto più idoneo per rappresentarlo».

I Riformatori sardi, alla luce delle dichiarazioni del candidato indicato dalle segreterie romane per le prossime elezioni amministrative di Cagliari, hanno diffuso una nota nella quale ribadiscono «l’urgenza del coinvolgimento delle forze politiche regionali, indispensabili per ripetere il successo delle ultime elezioni regionali. Prendono atto dell’indicazione nazionale nei confronti di Paolo Truzzu, a cui potrebbero affiancarsene altre altrettanto rappresentative, ma confermano la necessità che la scelta del candidato sindaco di Cagliari debba avvenire a Cagliari con la massima condivisione possibile».

Live Translation

Contatore Visite 2268 Oggi:

Oggi: 3298 Ieri:

Ieri: 24026 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 30 Utenti attualmente in linea: