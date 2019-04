Sabato 13 aprile, alle ore 11.00, i Riformatori Sardi, nel corso di una conferenza stampa davanti all’ingresso del “parco” di Tuvixeddu, illustreranno le idee progettuali per la valorizzazione della più grande necropoli punica del Mediterraneo, nella quale non c’è nemmeno un cartello che ne indichi l’esistenza.

Live Translation

Contatore Visite 3331 Oggi:

Oggi: 3710 Ieri:

Ieri: 28329 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 37 Utenti attualmente in linea: