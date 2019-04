Sabato 13 e domenica 14 aprile il palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici sarà teatro di un grande evento di arti marziali cinesi organizzato dall’ASD Wudang Kung Fu di Carbonia, in collaborazione l’Asdc Accademia di Culture Orientali di Cagliari, con il patrocinio del comune di Carbonia.

«Carbonia si conferma sempre più regina delle arti marziali per la sua capacità di ospitare al palazzetto dello Sport le principali manifestazioni di discipline come Kung Fu, Ju Jitsu e Taekwondo. Sabato e domenica la nostra città sarà il polo di attrazione di centinaia di atleti di Kung Fu provenienti da varie regioni d’Italia. I nostri occhi saranno puntati, soprattutto, su due giovani atleti di Carbonia, Sonia Puddu e Lorenzo Murru, campioni italiani di questa disciplina per il secondo anno consecutivo. Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e facciamo il tifo per loro affinché possano riconfermarsi ai vertici del Kung Fu nazionale», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«Il 13 e 14 aprile saranno due giorni di festa dello sport – ha aggiunto l’assessore dello Sport, Valerio Piria – con una manifestazione che darà lustro e prestigio alla città di Carbonia in tutta la Penisola.»



Si disputeranno le seguenti gare: Campionato italiano a squadre di Kung Fu tradizionale; Coppa Italia tradizionale; Sardinia Cup.

La giornata di sabato 13 aprile prenderà il via nel pomeriggio, alle ore 14.00, con la sfilata degli atleti, cui farà seguito l’inizio delle gare. Domenica 14 aprile le sfide cominceranno, invece, alle ore 9.00 del mattino. Un programma ricco e articolato all’insegna dello spettacolo delle grande arti marziali cinesi.