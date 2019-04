Sabato 6 aprile, a Carbonia, verrà inaugurata la nuova area sgambamento cani di Villa Sulcis.

«Apre un nuovo servizio nella città di Carbonia, che per la prima volta si doterà di un’area verde per cani. Uno spazio attrezzato e dedicato al benessere, al divertimento e alla socializzazione dei nostri amici a quattro zampe.»

Con queste parole il sindaco di Carbonia, Paola Massidda ha annunciato stamane con soddisfazione che sabato 6 aprile alle ore 17.00, a Villa Sulcis, verrà inaugurata una nuova zona destinata ai nostri cani, che potranno circolare liberamente senza guinzaglio e privi di museruola, pur rimanendo sotto la vigilanza attiva dei loro accompagnatori.

Si tratta del primo dog park della città di Carbonia. Un’area, di circa 1.000 metri quadrati, che mira a diventare un punto di riferimento per tutte le famiglie proprietarie di cani.

L’accesso nella nuova area di Villa Sulcis – aperta 24 ore su 24 – è disciplinato da uno specifico regolamento, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 7 febbraio scorso.

Sabato 6 aprile, alle ore 17.00, sarà quindi un pomeriggio di festa per i nostri “migliori amici”, che potranno per la prima volta correre liberamente in un’area costruita appositamente per loro.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione, a cui saranno presenti il sindaco Paola Massidda, assessori e consiglieri comunali.

