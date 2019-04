Sara Roggio e Alessandra Ruiu campionesse regionali di kick boxing.

Il Trofeo Coni Kinder+Sport è uno dei principali progetti nazionali multisportivi per gli atleti under 14 tesserati presso Asd iscritte al registro nazionale Coni. È un progetto ispirato ai valori del Fair play e del rispetto delle regole che nasce con l’obbiettivo di valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva tra Coni e organismi sportivi. Sara Roggio rappresenterà la Sardegna alla finale nazionale del Trofeo Coni Kinder+Sport che si svolgerà in Calabria dal 26 al 29 settembre.

