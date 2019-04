Scadono alle 12.00 di oggi i termini per la partecipazione alla manifestazione di interesse per la concessione del Caffè del Portico di Piazza Roma, a Carbonia, per lo svolgimento dell’attività commerciale e di somministrazione alimenti e bevande. L’immobile consiste in un locale ad uso bar, con magazzino e servizi.

Il locale è ubicato in una zona di importanza strategica, nel cuore della piazza Roma, a pochi passi dal Teatro Centrale, dal Municipio e dalla Torre Civica e in prossimità dei principali negozi ed uffici del centro cittadino.



La partecipazione all’avviso pubblico è riservata a soggetti privati, ditte, associazioni ed enti aventi finalità sociali, culturali, formative ed economiche, aventi i requisiti di ordine professionale specifici per lo svolgimento dell’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Sarà inoltre necessario che i concorrenti partecipanti siano iscritti alla Camera di Commercio o si impegnino ad iscriversi per attività corrispondente con quella oggetto dell’offerta.

