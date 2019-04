Si è concluso il primo incontro del tavolo tecnico sulle emergenze convocato dall’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu.

«È l’inizio di un percorso. Ci troviamo davanti alla necessità di far fronte a una carenza di personale dovuta, principalmente, a una mancata programmazione. Un problema ereditato – spiega l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu – che ora ci troviamo ad affrontare con una certa urgenza.» Allo studio non solo soluzioni di lungo periodo: «In vista della stagione estiva, che avrà un impatto sul nostro sistema sanitario – conclude Mario Nieddu – stiamo lavorando per dare risposte al territorio nel breve e medio periodo e garantire, sia nelle zone costiere, sia nelle aree interne il miglior servizio possibile a cittadini e turisti».

