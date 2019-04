Si è svolta martedì scorso, presso la sede della Confesercenti Provinciale di Cagliari, l’Assemblea Costitutiva e elettiva della FIAST, la Federazione aderente a Confesercenti che tutela le imprese che svolgono l’attività di animazione turistica, degli spettacoli ed organizzazione eventi.

La riunione che ha visto una folta partecipazione di imprese del settore, ha avuto lo scopo di mettere in contatto i soggetti che si occupano di tali attività, permettendo loro di confrontarsi suoi numerosi problemi della categoria, ma ci sono state anche numerose proposte positive, come solo per citare alcuni esempi, la creazione di un marchio di qualità per le imprese che di animazione ufficiali, la possibilità di creare rete fra gli operatori al fine di fornire un servizio superiore, la necessità di adeguamento minimo alla sicurezza per le sale che ospitano le feste, le assicurazioni e le certificazioni obbligatorie per le imprese regolari.

L’assemblea ha poi nominato presidente provinciale all’unanimità dei presenti Emanuele Farci, imprenditore del settore da oltre 15 anni, che si è detto onorato della fiducia data dai suoi colleghi.

«Mi assumo l’impegno di tutelare e fare crescere la Federazione – ha dichiarato Emanuele Farci – cercando di coinvolgere anche colleghi a livello regionale, cercando di dare maggior forza alle imprese e tutelare maggiormente i loro interessi sotto diversi punti di vista. Ci impegneremo per organizzare anche manifestazioni importanti che vedano il coinvolgimento di tutte le imprese del settore, per sensibilizzare l’opinione pubblica anche sui nostri problemi. L’impegno è importante, ma sono certo che con il mio direttivo troveremo il modo di ottenere risultati importanti.»

