Sono 499 le proposte giunte per il concorso d’idee dedicato al nome, logo e identità visiva degli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un numero che testimonia l’interesse che si sta sviluppando attorno al progetto di rilancio del complesso industriale per trasformarlo in un centro di innovazione culturale e tecnologica.

Al lavoro la Commissione che valuterà gli elaborati. Tra i commissari due esperti esterni: il direttore creativo Paolo Iabichino e il presidente di AIAP (Associazione italiana design della comunicazione visiva) Marco Tortoioli Ricci. Gli esterni saranno affiancati da due componenti interni a Sardegna Ricerche, Sandro Angioni e Silvia Marcis, e dalla manager culturale della Manifattura, Linda Di Pietro.

Il concorso ha un montepremi di 7.200 euro, così suddivisi: 5.000 euro per il vincitore, 1.200 per il secondo classificato, 1.000 per il terzo. Il bando del concorso d’idee è disponibile sul sito di Sardegna Ricerche, all’indirizzo: www.sardegnaricerche.it/manifattura .