Negli altri due quarti di finale, questa sera, alle 20.30, si gioca gara2 di Sinnai Basket-Basket Coral Alghero (andata 71 a 70 per il Sinnai Basket); sempre oggi, alle 18.00, gara2 di Oratorio Elmas-C.M.B. Porto Torres (andata 65 a 46 per la squadra turritana).

Sono in programma oggi e domani le partite di ritorno dei quarti di finale dei playoff del campionato di serie D di basket maschile. Alle 19.30, sul campo del pallone di via Deffenu, a Carbonia, la Scuola Basket Miners Carbonia affronta il Basket Uri. La squadra ospite s’è imposta in gara1, due settimane fa, con il punteggio di 73 a 53.

