Sono in programma questa sera le gare di andata dei quarti di finale dei playoff del campionato di serie C Silver di basket. Alle 19.00 Automek Calasetta – Basket Antonianum Quartu.

Il campionato di serie D è giunto all’ultima giornata. La Sulcispes Sant’Antioco, quinta in classifica con 34 punti, reduce dalla vittoria per 70 a 56 sul Basket San Salvatore, gioca domenica sera, alle 18.30, sul campo del Basket Quartu A.F. Motors; sempre domenica, alle 20.00, la Scuola Basket Miners Carbonia, reduce dalla vittoria sulla Frongia’s Caffè Vitalis per 93 a 72, gioca sul campo del Basket San Salvatore.

Sono in programma questa sera le gare di andata dei quarti di finale dei playoff del campionato di serie C Silver di basket maschile. L’Automek Calasetta, quarta classificata al termine della fase a orologio con 30 punti (alle spalle di Basket Olbia 46, Ferrini Delogu Legnami Quartu Sant’Elena 46, Esperia Cagliari 44), ospita alle 19.00 il Basket Antonianum, quinta con 30 punti. Sugli altri campi, si giocano: alle 18.00 Esperia Cagliari – Basket Sant’Orsola Sassari, alle 18.30 Ferrini Delogu Legnami Quartu Sant’Elena – Sef Torres, alle 19.00 Basket Olbia – Pirates Accademia Basket.

