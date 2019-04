Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni religiose e salvaguardare l’incolumità pubblica dei tanti cittadini che vi parteciperanno, il comune di Carbonia, viste le istanze presentate da don Giampaolo Cincotti, don Luigi Sulas, don Marco Farris, dalla signora Elisa Puddu e da don Massimiliano Congia, ha deciso di adottare opportuni provvedimenti in materia di circolazione stradale.

Sono numerose le iniziative organizzate dalle parrocchie di Carbonia per la “Settimana Santa”: dalla Via Crucis alla Processione delle Palme e alla Processione dell’Incontro.

