Stamane il nuovo prefetto di Nuoro Anna Aida Bruzzese ha presieduto la prima Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia dopo l’insediamento.

A tal fine, è stato disposto una congrua intensificazione dell’attività di vigilanza sulle strade di interesse, a fini di prevenzione e repressione delle violazioni alle norme di comportamento alla guida, con particolare riferimento all’eccesso di velocità e alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, assicurando il raccordo operativo con il servizio 118, con il Corpo dei Vigili del fuoco e con le Polizie locali dei centri maggiormente interessati per la gestione delle situazione di emergenza conseguenti all’incidentalità.

Fatto un punto di situazione sull’andamento generale dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio, tra i temi all’ordine del giorno, il consesso interforze ha esaminato le misure da adottarsi con l’approssimarsi delle festività pasquali, del 25 aprile e del 1° maggio, per garantire la sicurezza delle persone in viaggio lungo la rete viaria extraurbana statale e provinciale.

