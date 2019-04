Tutte le domeniche del mese di aprile, nei giorni di Pasquetta e dell’anniversario della Liberazione d’Italia, il Nuraghe Sirai di Carbonia sarà aperto al pubblico.

«L’iniziativa delle “Domeniche al Nuraghe“ offrirà ai turisti e ai nostri concittadini la possibilità di accedere agli scavi finora condotti e anche a quelli in corso d’opera, grazie alla presenza di una squadra di lavoratori assunti per un anno dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e grazie alle visite guidate a cura della Cooperativa Sistema Museo», ha detto l’assessore della Cultura Sabrina Sabiu.

«Assisteremo a un bellissimo evento che mira a replicare il successo delle domeniche del mese di ottobre del 2018, quando oltre 1.200 tra residenti e turisti poterono ammirare la fortezza sardo fenicia, visitandone le fortificazioni, la porta pedonale, l’area sacra e la più antica officina del vetro. Il modo migliore per promuovere e valorizzare la conoscenza e la fruizione di un sito archeologico che, insieme all’intero patrimonio museale cittadino, può rappresentare un volano per lo sviluppo turistico-culturale del nostro territorio», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Tutte le domeniche del mese di aprile (7-14-21-28), nei giorni di Pasquetta (22 aprile) e dell’anniversario della Liberazione d’Italia (25 aprile), il Nuraghe Sirai di Carbonia sarà aperto al pubblico. Sei appuntamenti imperdibili per gli amanti dell’archeologia, della storia e della cultura. L’iniziativa è stata organizzata dal comune di Carbonia, dal ministero dei Beni culturali, dalla Cooperativa Sistema Museo, dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Live Translation

Contatore Visite 397 Oggi:

Oggi: 3775 Ieri:

Ieri: 24746 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 15 Utenti attualmente in linea: