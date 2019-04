Un cagliaritano 39enne è stato arrestato per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale un cagliaritano classe 1980, residente in via Seruci. I carabinieri, intorno alle 18.00, mentre transitavano nei pressi di via Quirra, impegnati in un ordinario servizio di pattuglia, hanno notato improvvisamente l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerose vicende pregresse connesse al traffico di sostanze stupefacenti, che al loro indirizzo iniziava ad urlare proferendo frasi oltraggiose. Pertanto, hanno proceduto all’identificazione del soggetto che, già in evidente stato di alterazione verosimilmente dovuta all’assunzione di stupefacenti, inveiva e aggrediva i carabinieri. Con l’intento di condurlo in caserma per ulteriori accertamenti, l’uomo ha dato in escandescenza ed ha costretto i militari all’ammanettamento, fasi durante le quali l’uomo ha colpito violentemente uno dei militari. Immediatamente tradotto presso gli uffici del comando provinciale, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri, in attesa della celebrazione del rito direttissimo tenutosi nella mattinata odierna. L’arresto è stato convalidato. Termini a difesa il 26 aprile, nessuna misura cautelare.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments