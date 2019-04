Venerdì 12 aprile 2019, dalle 16.00 alle 18.00, con partenza da Piazza Yenne, a Cagliari, ci sarà la Passeggiata interculturale all’interno del progetto Migrantour Cagliari.

Un tour nel quartiere Marina per scoprire la città di Cagliari in maniera diversa, raccontata con gli occhi e le esperienze da cittadini migranti che raccontano di sé, delle loro cultura e del loro rapporto con la città.

Un tour antropologico culturale che mette in contatto le persone, che si conoscono, raccontando la città di Cagliari. Una passeggiata, diversa ogni volta, che racconta aspetti della cultura di chi vive la città rendendo la passeggiata un incontro tra persone che imparano a conoscere aspetti diversi delle varie culture con rispetto. Un’occasione anche per passeggiare per la città alla scoperta di luoghi che magari non abbiamo mai notato.

Nell’ambito de “Le nostre città invisibili”, Amici di Sardegna Onlus offre gratuitamente la passeggiata interculturale “Ottomarzo ogni giorno”, dedicata alla figura della donna in diverse culture del mondo.

Le passeggiate interculturali sono itinerari urbani condotti da accompagnatori interculturali, cittadini migranti, per scoprire attraverso il loro sguardo e la loro voce i quartieri più multietnici delle nostre città. Occasioni utili e di estrema importanza per sottolineare la vicinanza del Progetto Migrantoure dei partners che lo portano avanti da anni a tutti coloro che decidono di mettersi in cammino.

La passeggiata è gratuita ma è necessaria la prenotazione.

Luogo di partenza: piazza Yenne (fronte Bar Centrale) Durata: 2 ore circa Adatta a tutti!

Per prenotazioni e informazioni: messaggio privato alla pagina FB Migrantour Cagliari

mail: cittainvisibilicagliari@gmail.com; amicidisardegna@tiscali.it