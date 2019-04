Venerdì 12 aprile, a Cagliari, si terrà il “IV Forum Internazionale della Lingua Russa in Sardegna”.

Il ricco programma elaborato dalla d.ssa Inna Naletko, direttore del Centro di Lingua Russa di Cagliari presso il Consolato onorario bielorusso vede protagonista fra gli esperti internazionali una delegazione dell’Università Statale Linguistica di Minsk composta dalla prof.ssa Volha Paliatayeva (direttore del Dipartimento di lingue slave), prof.ssa Alena Karapetava (direttore del Dipartimento di teoria e pratica dell’interpretariato e della traduzione), prof. Mikita Suprunchuk (direttore del Dipartimento di Lingua Russa per Stranieri), prof.ssa Maryna Tryhuk (docente del Dipartimento di Lingua Russa per Stranieri), prof.ssa Marina Potapova (docente di lingua italiana presso il Dipartimento di Lingua Italiana).

Sardegna come dimostra il fatto che da ormai alcuni anni la si può incominciare a studiare in alcuni licei linguistici isolani, oltre che a livello universitario dove è insegnata nei due Atenei sardi e nella Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”.

Venerdì 12 aprile, presso l’Aula Magna della sede di Via Ravenna del Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti” di Cagliari, si terrà il “IV Forum Internazionale della Lingua Russa in Sardegna”.

