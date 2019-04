Venerdì 12 aprile, presso la Basilica di Bonaria, mons. Arrigo Miglio presiederà la celebrazione del tradizionale Precetto Pasquale Interforze.

In occasione della solenne funzione religiosa, che rappresenta, un importante momento di aggregazione e meditazione spirituale per tutti gli uomini e le donne in uniforme e il coro polifonico interforze, accompagnerà i più importanti momenti del solenne rito liturgico.

Live Translation

Contatore Visite 601 Oggi:

Oggi: 3710 Ieri:

Ieri: 25599 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 14 Utenti attualmente in linea: