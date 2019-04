Venerdì 26 aprile, alle 18.00, presso il chiosco del Poetto “Otium” (prima fermata), si terrà l’evento pubblico “ Cosa (non) succede in Regione “. L’iniziativa, organizzata dal consigliere regionale di Campo Progressista Sardegna e capogruppo dei “Progressisti” Francesco Agus, sarà introdotta da Francesca Ghirra, candidata sindaco di Cagliari alle primarie del centrosinistra del 5 maggio.

